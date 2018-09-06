В Марий Эл школьники и студенты-очники смогут ездить на поездах с 50% скидкой
Накануне глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал постановление о льготном проезде на железнодорожном транспорте для школьников и студентов-очников обучающихся в республики. Он будет действовать в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года и с 1 января по 15 июня 2019 года.
Так, скидка от действующего тарифа будет применяться при оплате проезда в поезде в пригородном сообщении по Марий Эл и по территориям других субъектов. Льготники смогут покупать как билеты со скидкой, так и сезонные проездные билеты.
Отметим, что правительство Марий Эл гарантирует железнодорожникам возмещение, понесенных ими расходов.
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