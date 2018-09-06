Участок дороги на проспекте Победы в Казани закроют почти на месяц
Это связано с прокладкой водопровода
Движение будет ограничено с 11 сентября по 2 октября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани вновь запланировано перекрытие дорог. Так, с 11 сентября по 2 октября ограничат движение всех видов транспорта по проспекту Победы, на участке у дома №34а по улице Совхозная и в районе пересечения с Дорожным переулком.
Как сообщили в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета Казани, на этом участке будет производиться прокладка водопровода и канализации.
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