В Казани инвесторы хотят за 1 миллиард рублей пострить элитный дом престарелых

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-06T12:43:49+03:00

Планируется, что на его строительство уйдет около 2 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

На фоне сокращения иностранных инвестиций в Татарстан, видна активность именно российских компаний, которые предлагают свои проекты для реализации их на территории республики.

Так, ряд отечественных инвесторов готовы вложить 1 миллиард рублей на строительство в Казани элитного дома для престарелых, со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстан Талию Минуллину сообщает РБK.

По сути, это будет целый комплекс похожий на санаторий, в котором постояльцам предоставят полный набор услуг, в том числе и медицинских.

Сообщается, что земельный участок в столице Татарстана под этот элитный дом для престарелых уже выбран. Планируется, что на его строительство уйдет порядка 2 лет.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»