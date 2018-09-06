2018-09-06T12:43:49+03:00
Общество

В Казани инвесторы хотят за 1 миллиард рублей пострить элитный дом престарелых

Он будет напоминать санаторий
Олег ЛУГОВОЙ
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Планируется, что на его строительство уйдет около 2 лет.Планируется, что на его строительство уйдет около 2 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На фоне сокращения иностранных инвестиций в Татарстан, видна активность именно российских компаний, которые предлагают свои проекты для реализации их на территории республики.

Так, ряд отечественных инвесторов готовы вложить 1 миллиард рублей на строительство в Казани элитного дома для престарелых, со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстан Талию Минуллину сообщает РБK.

По сути, это будет целый комплекс похожий на санаторий, в котором постояльцам предоставят полный набор услуг, в том числе и медицинских.

Сообщается, что земельный участок в столице Татарстана под этот элитный дом для престарелых уже выбран. Планируется, что на его строительство уйдет порядка 2 лет.

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