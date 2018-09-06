В Казани инвесторы хотят за 1 миллиард рублей пострить элитный дом престарелых
На фоне сокращения иностранных инвестиций в Татарстан, видна активность именно российских компаний, которые предлагают свои проекты для реализации их на территории республики.
Так, ряд отечественных инвесторов готовы вложить 1 миллиард рублей на строительство в Казани элитного дома для престарелых, со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстан Талию Минуллину сообщает РБK.
По сути, это будет целый комплекс похожий на санаторий, в котором постояльцам предоставят полный набор услуг, в том числе и медицинских.
Сообщается, что земельный участок в столице Татарстана под этот элитный дом для престарелых уже выбран. Планируется, что на его строительство уйдет порядка 2 лет.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»