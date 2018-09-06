2018-09-06T10:26:58+03:00
Экономика

Розничный бизнес ВТБ в Чувашии возглавила Светлана Шушакова

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Руководителем розничного бизнеса ВТБ в республике Чувашия назначена Светлана Шушакова, ранее занимавшая должность заместителя руководителя розничного подразделения в регионе.

Светлана Шушакова родилась в 1974 году в Чебоксарах. Окончила Московский государственный открытый университет по специальности «Менеджмент». Карьеру в банковской сфере начала в 1995 году в чебоксарском филиале банка «Россия-МАЛС». С 1997 года занимала руководящие позиции в чебоксарском филиале АКБ Стратегия. В 2006 года перешла в Группу ВТБ.

- Сегодня перед нашей командой стоят серьезные задачи по укреплению бизнеса в республике и увеличению доли на региональном рынке кредитования и привлеченных средств. Мы также будем развивать сотрудничество с предприятиями и организациями Чувашии в рамках зарплатных проектов и продолжать совершенствовать высокие стандарты обслуживания наших клиентов, - комментирует Светлана Шушакова.

Розничная сеть ВТБ в Чувашии представлена 10 офисами. Драйверами роста подразделения банка в регионе в первом полугодии стали кредиты наличными и ипотека. Объем выдач кредитов наличными по итогам шести месяцев составил 1,8 млрд рублей, что почти на 80% превышает результат за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие текущего года на покупку жилья жителям республики было предоставлено более 850 тысяч кредитов на общую сумму 1,3 млрд рублей, рост выдач по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 50%.

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