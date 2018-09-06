2018-09-06T13:07:20+03:00
Недвижимость

В эту пятницу жителей ряда домов Казани оставят без света

Сообщается, что отключение плановое
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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7 сентября, то есть в эту пятницу, в Казани по причине планового ремонта и техобслуживания оборудования на сетях в некоторых домах отключат свет.

Так, с 8.00 до 13.00 обсеточат Вахитовский район по адресам: улица Маяковского, 29б; улица Некрасова, 27, 29, 31, 35; улица Щапова, 10, 10а.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 отключат электричество по адресам: улица Парижской Коммуны, 12, 14, 18. С 14.00 до 18.00 его не будет по адресам: улица Маяковского, 27, 29а; улица Щапова, 10, 12, 14/31.

Также с 9.00 до 17.00 свет отключат в поселке Мирный Приволжского района в домах по улицам: Березниковская, Красновидовская, Мелитопольская, Надпойменная, Ново-Давликеевская, Подольская, Подлесная и Синицына.

А с 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: улица Николая Ершова 29, 29б.

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