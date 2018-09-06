2018-09-06T10:04:30+03:00
Общество

Прокуратура добилась контроля за атмосферным воздухом в Альметьевске

Там до сих пор отсутствует пост наблюдения
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: schkolabezopasnosti.ruФото: schkolabezopasnosti.ru
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Во время проверки сотрудники Татарской природоохранной прокуратуры выяснили – несмотря на то, что в Альметьевске численность населения уже превышает 140 тысяч человек, там до сих пор не следят за чистотой воздуха.

По закону в таких населенных пунктах должен быть стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Он нужен для того, чтобы следить за ним и, согласно полученным данным, разрабатывать программу по уменьшению вредных выбросов.

- По результатам проверки прокуратура направила суд заявление об обязании ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» оборудовать на территории города Альметьевска стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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