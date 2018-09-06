В Татарстане в аварии погиб не пристегнутый водитель
Смертельная авария произошла 5 сентября в 18.30 на третьем километре автодороги "Ашетбаш - Шушмабаш - Карадуван" в Арском районе республики.
По предварительным данным, 60-летний водитель "девятки", следуя в сторону Арска, превысив безопасную скорость и не пристегнувшись ремнем безопасности, вылетел на Т-образном перекрестке вперед и опрокинулся в кювете.
Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.
- На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, - сообщили в МВД Татарстана.
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