Троих казанцев задержали по подозрению в похищение человека
Татарстанские полицейские задержали трех казанцев в возрасте 19, 20 и 23 лет. Их подозревают в похищении человека, вымогательствах, грабежах и кражах.
Дело в том, что стражи порядка получили оперативную информацию, что эта троица, состоящая из членов различных организованных преступных формирований, вымогает деньги у несовершеннолетних жителей Приволжского района Казани.
При этом, по версии правоохранителей, парни даже занялись похищением человека. За что в отношении них было возбуждено соответствующее уголовное дело.
В последствие полицейские установили, что задержанные путем морального давления, и применения физической силы, заставляли подростков заниматься кражами спиртного и других товаров из различных магазинов. Есть на счету задержанной троицы, уверены правоохранители, и ряд грабежей.
- Всех, кто пострадал от действий этих молодых людей, могут обратиться по адресу ул.Ибрагимова 64, а также по телефонам: (843) 523-68-49 и 291-48-21, - сообщает МВД Татарстана.
Фото: МВД Татарстана
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