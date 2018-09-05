Троих казанцев задержали по подозрению в похищение человека

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-05T16:06:21+03:00

Сейчас задержанные находятся под арестом и полицейские разыскивают их жертв. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Им также вменяются вымогательства, грабежи и кражи [фото]

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Татарстанские полицейские задержали трех казанцев в возрасте 19, 20 и 23 лет. Их подозревают в похищении человека, вымогательствах, грабежах и кражах.

Дело в том, что стражи порядка получили оперативную информацию, что эта троица, состоящая из членов различных организованных преступных формирований, вымогает деньги у несовершеннолетних жителей Приволжского района Казани.

При этом, по версии правоохранителей, парни даже занялись похищением человека. За что в отношении них было возбуждено соответствующее уголовное дело.

В последствие полицейские установили, что задержанные путем морального давления, и применения физической силы, заставляли подростков заниматься кражами спиртного и других товаров из различных магазинов. Есть на счету задержанной троицы, уверены правоохранители, и ряд грабежей.

- Всех, кто пострадал от действий этих молодых людей, могут обратиться по адресу ул.Ибрагимова 64, а также по телефонам: (843) 523-68-49 и 291-48-21, - сообщает МВД Татарстана.

Фото: МВД Татарстана

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