СЕГОДНЯ 15:52 2018-09-05T15:52:39+03:00

Увеличились жалобы на нарушения законов при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях

По сравнению с прошлым годом, число заявлений в надзорное ведомтсво выросло на 4%

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Жители Татарстана стали чаще обращаться в прокуратуру. Такой вывод сделало само надзорное ведомство республики.

Так, оказалось, что в 2018 году в прокуратуру было направлено 45,4 тысячи заявлений. Это на 4% больше, чем за аналогичный отчетный период. Из них, правда, разрешено было лишь 18,6 тысячи. А обоснованными признали и того меньше - 2,3 тысячи.

Самыми частыми темами обвинений стали жалобы по вопросам надзора за исполнением законов и правовых актов, в том числе и в сфере трудового законодательства, и в сфере соблюдения прав, а также интересов несовершеннолетних.

Также почти на 2% увеличились жалобы на нарушения законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях - 4,5 тысячи обращений, из которых больше половины были удовлетворены.

Не менее часто меры прокурорского реагирования применялись и в рамках рассмотрения обращений по вопросам нарушения жилищного законодательства.

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