Жители Татарстана стали чаще обращаться в прокуратуру
Жители Татарстана стали чаще обращаться в прокуратуру. Такой вывод сделало само надзорное ведомство республики.
Так, оказалось, что в 2018 году в прокуратуру было направлено 45,4 тысячи заявлений. Это на 4% больше, чем за аналогичный отчетный период. Из них, правда, разрешено было лишь 18,6 тысячи. А обоснованными признали и того меньше - 2,3 тысячи.
Самыми частыми темами обвинений стали жалобы по вопросам надзора за исполнением законов и правовых актов, в том числе и в сфере трудового законодательства, и в сфере соблюдения прав, а также интересов несовершеннолетних.
Также почти на 2% увеличились жалобы на нарушения законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях - 4,5 тысячи обращений, из которых больше половины были удовлетворены.
Не менее часто меры прокурорского реагирования применялись и в рамках рассмотрения обращений по вопросам нарушения жилищного законодательства.
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