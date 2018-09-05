В Казани на обновление светофоров потратят 22 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-05T17:33:42+03:00

Ремонтные работы будут представлять собой переустановку техники и проложение необходимых коммуникаций Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Объекты находятся на улицах Дубравная, Фучика, Восстания, проспекте Ибрагимова и перекрестках улиц Бигичева и Файзи, Терегулова и Дубравной

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Из бюджета республики выделят 22 миллиона рублей на ремонт систем автоматического регулирования города Казани, то есть светофоров. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Модернизация светофоров будет проводиться на улицах Дубравная, Фучика и Восстания, проспекте Ибрагимова и на перекрестках улиц Бигичева и Файзи, Терегулова и Дубравной. Ремонтные работы будут представлять собой переустановку техники и проложение необходимых коммуникаций.

Будет ли обновление производиться ночью или днем с присутствием живого регулировщика на дороге пока не известно.

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