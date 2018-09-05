В Казани на обновление светофоров потратят 22 миллиона рублей
Из бюджета республики выделят 22 миллиона рублей на ремонт систем автоматического регулирования города Казани, то есть светофоров. Такой тендер появился на сайте госзакупок.
Модернизация светофоров будет проводиться на улицах Дубравная, Фучика и Восстания, проспекте Ибрагимова и на перекрестках улиц Бигичева и Файзи, Терегулова и Дубравной. Ремонтные работы будут представлять собой переустановку техники и проложение необходимых коммуникаций.
Будет ли обновление производиться ночью или днем с присутствием живого регулировщика на дороге пока не известно.
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