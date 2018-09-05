2018-09-05T14:30:55+03:00
Общество

С начала 2018 года в Казани админкомиссии наложили штрафов на 136 миллионов рублей

Больше остального горожане не желают платить за парковку
Олег ЛУГОВОЙ
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Более 50 миллионов рублей это только штрафы за неуплату парковки.Более 50 миллионов рублей это только штрафы за неуплату парковки.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали в Исполкоме Казани, за восемь месяцев этого года административными комиссиями было выписано 48 тысяч 331 постановление о нарушениях и наложено штрафов на сумму в 136 миллионов 364 тысяч 900 рублей.

Так, на первом месте среди самых распространенных нарушений по-прежнему неуплата горожанами муниципальной парковки - 50 миллионов 297 тысяч 500 рублей штрафов.

Продолжают в столице Татарстана нарушать и правила благоустройства. Эти проступки на втором месте по сумме наложенных штрафов - 35 миллионов 952 тысяс 800 рублей.

На третьем месте этого антирейтинга - нарушение порядка организации уличной торговли с штрафами на сумму 10 миллионов 698 тысяч 500 рублей.

Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления на четвертой позиции - 5 миллионов 50 тысяч 800 рублей.

Завершают этот список нарушения порядка размещения наружной информации - 2 миллиона 883 тысяч рублей.

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