Благоустройство Нижнекамска будет стоить 14,4 миллиона рублей
Стало известно, что из бюджета Нижнекамска будет выделено 14,4 миллиона рублей на благоустройство города. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок.
Техническое задание тендера включает в себя зимнюю и летнюю уборку улиц, а также дорог Нижнекамска. Очистка будет производиться как вручную, так и спомощью техники.
Так, зимой специальный транспорт будет очищать город от снега и льда, доставляя его к местам растопки. Помимо этого заледеневшие участки дорог и тротуаров будут засыпать песком, а после скалывать.
В весенне-летнее время в городе будет осуществляться сбор мусора с дорог, очистка лестничных сходов, водоприемных колодцев, ремонт деревянных скамеек, поребриков и автобусных остановок.
Проверка работ будет осуществляться заказчиком ежемесячно
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