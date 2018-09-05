2018-09-05T19:15:01+03:00
Экономика

Благоустройство Нижнекамска будет стоить 14,4 миллиона рублей

Проверка качества работ будет осуществляться ежемесячно
Алина ГАБДУЛИНА
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Техническое задание включает в себя зимнюю и летнюю уборку улицТехническое задание включает в себя зимнюю и летнюю уборку улицФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, что из бюджета Нижнекамска будет выделено 14,4 миллиона рублей на благоустройство города. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок.

Техническое задание тендера включает в себя зимнюю и летнюю уборку улиц, а также дорог Нижнекамска. Очистка будет производиться как вручную, так и спомощью техники.

Так, зимой специальный транспорт будет очищать город от снега и льда, доставляя его к местам растопки. Помимо этого заледеневшие участки дорог и тротуаров будут засыпать песком, а после скалывать.

В весенне-летнее время в городе будет осуществляться сбор мусора с дорог, очистка лестничных сходов, водоприемных колодцев, ремонт деревянных скамеек, поребриков и автобусных остановок.

Проверка работ будет осуществляться заказчиком ежемесячно

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