2018-09-05T13:55:27+03:00
Экономика

С начала 2018 года в Татарстане приставы взыскали с должников по налогам и штрафам более 2 миллиардов рублей

Только за один день рейда судебные исполнители смогли арестовать имущества на сумму свыше 2,3 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Также приставам удалось установить у должников источники доходов на сумму более 3 миллионов рублейТакже приставам удалось установить у должников источники доходов на сумму более 3 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как отчитались в УФССП Татарстана, за 8 месяцев текущего года приставы смогли взыскать с должников по фискальным платежам более 2 миллиарда 56 миллионов рублей. Речь идет о тех, кто, например, вовремя не заплатил налоги и административные штрафы.

Так, только за один день рейда судебные исполнители смогли наложить 26 арестов на имущество должников на общую сумму свыше 2 миллиона 320 тысяч рублей, а также взыскали 900 тысяч рублей.

Также приставам удалось установить у должников источники доходов на сумму более 3 миллионов рублей.

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