С начала 2018 года в Татарстане приставы взыскали с должников по налогам и штрафам более 2 миллиардов рублей
Как отчитались в УФССП Татарстана, за 8 месяцев текущего года приставы смогли взыскать с должников по фискальным платежам более 2 миллиарда 56 миллионов рублей. Речь идет о тех, кто, например, вовремя не заплатил налоги и административные штрафы.
Так, только за один день рейда судебные исполнители смогли наложить 26 арестов на имущество должников на общую сумму свыше 2 миллиона 320 тысяч рублей, а также взыскали 900 тысяч рублей.
Также приставам удалось установить у должников источники доходов на сумму более 3 миллионов рублей.
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