В Казани легковушка сбила первоклассника-нарушителя

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-05T14:58:28+03:00

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Наезд на семилетнего школьника произошел во вторник, 4 сентября, в 16.01 на улице Лейтенанта Красикова. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, нарушил правила дорожного движения - превысил безопасную скорость, и сбил первоклассника, который вышел на дорогу.

К слову, мальчик и сам нарушил правила - он решил перейти дорогу в месте, не предназначенном для этого. В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 163 ДТП, из них шесть происшествий с пострадавшими – два наезда на пешеходов, наезд на стоящий транспорт, два столкновения транспортных средств и падение пассажира в салоне общественного транспорта. В результате семь участников ДТП – два пешехода, четыре пассажира и водитель - получили различные травмы.

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