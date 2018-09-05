2018-09-05T14:58:28+03:00
Происшествия

В Казани легковушка сбила первоклассника-нарушителя

Мальчик получил травму и был доставлен в больницу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Медики зафиксировали у ребенка травмы различной степени тяжести.Медики зафиксировали у ребенка травмы различной степени тяжести.Фото: Ольга БАТОВА
Изменить размер текста:

Наезд на семилетнего школьника произошел во вторник, 4 сентября, в 16.01 на улице Лейтенанта Красикова. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, нарушил правила дорожного движения - превысил безопасную скорость, и сбил первоклассника, который вышел на дорогу.

К слову, мальчик и сам нарушил правила - он решил перейти дорогу в месте, не предназначенном для этого. В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 163 ДТП, из них шесть происшествий с пострадавшими – два наезда на пешеходов, наезд на стоящий транспорт, два столкновения транспортных средств и падение пассажира в салоне общественного транспорта. В результате семь участников ДТП – два пешехода, четыре пассажира и водитель - получили различные травмы.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала 2018 года в Казани админкомиссии наложили штрафов на 136 миллионов рублей
Пожар на зерновом складе в Марий Эл уничтожил 40 тонн продовольствия
С начала 2018 года в Татарстане приставы взыскали с должников по налогам и штрафам более 2 миллиардов рублей
Жители Татарстана снизили свои расходы на благотворительность в 8 раз
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
В Марий Эл в ДТП с тремя авто и лосем погибли два человека
В Казани завершили ремонтировать улицу Ломжинская
Сотрудника ОМОНа Казани, подозреваемого в убийстве возлюбленной, могут уволить
В Татарстане Сергей Кириенко посетил Собор Казанской иконы Божией Матери
В Татарстане привели в порядок более 25 километров федеральной трассы М-7
В Казани вместо новой дороги поставили забор, который не обойти
В Татарстане нашли гриб весом шесть килограммов