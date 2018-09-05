2018-09-05T12:38:39+03:00
Авто

В Казани завершили ремонтировать улицу Ломжинская

Реконструкция прошла в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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Как сообщает Миндортранс Татарстана, в Казани была полностью отремонтирована улица Ломжинская. На участке протяженностью 739 метров и площадью 15 302 квадратных метра был уложен новый асфальт, обустроены тротуары, заменены девять дорожных знаков, бортовые камни и перила. Кроме того, было обустроены две остановочные площадки, три остановочных павильона и нанесена дорожная разметка из термопластика.

Проведенная реконструкция проезжей части улицы Ломжинская стала возможна благодаря федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

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