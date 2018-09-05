В Казани завершили ремонтировать улицу Ломжинская

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-05T12:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Миндортранс Татарстана, в Казани была полностью отремонтирована улица Ломжинская. На участке протяженностью 739 метров и площадью 15 302 квадратных метра был уложен новый асфальт, обустроены тротуары, заменены девять дорожных знаков, бортовые камни и перила. Кроме того, было обустроены две остановочные площадки, три остановочных павильона и нанесена дорожная разметка из термопластика.

Проведенная реконструкция проезжей части улицы Ломжинская стала возможна благодаря федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моя любимая республика. В честь Дня республики «Комсомольская Правда» решила подвести итоги первой половины текущего года, тем более что ярких моментов было предостаточно (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»