2018-09-05T13:18:07+03:00
Происшествия

В Марий Эл в ДТП с тремя авто и лосем погибли два человека

Также пострадали женщина и ребенок
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Лось также не пережил столкновения.Лось также не пережил столкновения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария с участием трех автомобилей и лося произошла 4 сентября в 20.48 на местной автодороге между Казанским и Кокшайским трактом.

По предварительным данным, одной из причин столкновения животного и одной из машин, участвовавших в этом дорожно-транспортном происшествии, стало превышение водителем безопасной скорости.

После столкновения с лосем, практически сразу произошло еще столкновение – в первых участников ДТП врезались два других автомобиля.

В итоге на дороге столкнулись автомобили Газель, ВАЗ-21099 и грузовик-молоковоз «Мерседес». Причем последний перевернулся. В результате от полученных травм погибли водители грузовых автомобилей. Травмы получили и два пассажира легковушки - женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Водитель «девяностодевятой» не пострадал. Лось погиб.

На место аварии вызывали спасателей, чтобы вытащить из покореженных машин пострадавших и погибших. Сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани легковушка сбила первоклассника-нарушителя
С начала 2018 года в Казани админкомиссии наложили штрафов на 136 миллионов рублей
Пожар на зерновом складе в Марий Эл уничтожил 40 тонн продовольствия
С начала 2018 года в Татарстане приставы взыскали с должников по налогам и штрафам более 2 миллиардов рублей
Жители Татарстана снизили свои расходы на благотворительность в 8 раз
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
В Казани завершили ремонтировать улицу Ломжинская
Сотрудника ОМОНа Казани, подозреваемого в убийстве возлюбленной, могут уволить
В Татарстане Сергей Кириенко посетил Собор Казанской иконы Божией Матери
В Татарстане привели в порядок более 25 километров федеральной трассы М-7
В Казани вместо новой дороги поставили забор, который не обойти
В Татарстане нашли гриб весом шесть килограммов