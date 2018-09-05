В Марий Эл в ДТП с тремя авто и лосем погибли два человека

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-05T13:18:07+03:00

Лось также не пережил столкновения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также пострадали женщина и ребенок

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Авария с участием трех автомобилей и лося произошла 4 сентября в 20.48 на местной автодороге между Казанским и Кокшайским трактом.

По предварительным данным, одной из причин столкновения животного и одной из машин, участвовавших в этом дорожно-транспортном происшествии, стало превышение водителем безопасной скорости.

После столкновения с лосем, практически сразу произошло еще столкновение – в первых участников ДТП врезались два других автомобиля.

В итоге на дороге столкнулись автомобили Газель, ВАЗ-21099 и грузовик-молоковоз «Мерседес». Причем последний перевернулся. В результате от полученных травм погибли водители грузовых автомобилей. Травмы получили и два пассажира легковушки - женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Водитель «девяностодевятой» не пострадал. Лось погиб.

На место аварии вызывали спасателей, чтобы вытащить из покореженных машин пострадавших и погибших. Сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.

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