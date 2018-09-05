2018-09-05T11:39:45+03:00
Общество

В Татарстане Сергей Кириенко посетил Собор Казанской иконы Божией Матери

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России прибыл столицу республики для участия в форуме по межкультурному диалогу
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

В эту среду в столице Татарстана стартовал Казанский форум по межкультурному диалогу-2018. Инициаторами его проведения стали Комиссия России по делам ЮНЕСКО, правительство республики и руководитель фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Для участия в нем в Казань прибыл Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

В рамках своего визита он в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова, Минтимера Шаймиева и митрополита Феофана посетил восстанавливаемый Собор Казанской иконы Божией Матери. Который, кстати, после завершения всех работ, имеет все шансы стать очередным объектом ЮНЕСКО.

Всего же для участия в Казанском форуме по межкультурному диалогу-2018 в столицу Татарстана прибыло более 200 специалистов из 40 стран мира. Событие проводится для трансляции положительного опыта Казани в плане мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий. Форум проходит с 4 по 7 сентября.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моя любимая республика. В честь Дня республики «Комсомольская Правда» решила подвести итоги первой половины текущего года, тем более что ярких моментов было предостаточно (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани легковушка сбила первоклассника-нарушителя
С начала 2018 года в Казани админкомиссии наложили штрафов на 136 миллионов рублей
Пожар на зерновом складе в Марий Эл уничтожил 40 тонн продовольствия
С начала 2018 года в Татарстане приставы взыскали с должников по налогам и штрафам более 2 миллиардов рублей
Жители Татарстана снизили свои расходы на благотворительность в 8 раз
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
В Марий Эл в ДТП с тремя авто и лосем погибли два человека
В Казани завершили ремонтировать улицу Ломжинская
Сотрудника ОМОНа Казани, подозреваемого в убийстве возлюбленной, могут уволить
В Татарстане привели в порядок более 25 километров федеральной трассы М-7
В Казани вместо новой дороги поставили забор, который не обойти
В Татарстане нашли гриб весом шесть килограммов