В Татарстане Сергей Кириенко посетил Собор Казанской иконы Божией Матери

СЕГОДНЯ 11:39 2018-09-05T11:39:45+03:00

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России прибыл столицу республики для участия в форуме по межкультурному диалогу

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В эту среду в столице Татарстана стартовал Казанский форум по межкультурному диалогу-2018. Инициаторами его проведения стали Комиссия России по делам ЮНЕСКО, правительство республики и руководитель фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Для участия в нем в Казань прибыл Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

В рамках своего визита он в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова, Минтимера Шаймиева и митрополита Феофана посетил восстанавливаемый Собор Казанской иконы Божией Матери. Который, кстати, после завершения всех работ, имеет все шансы стать очередным объектом ЮНЕСКО.

Всего же для участия в Казанском форуме по межкультурному диалогу-2018 в столицу Татарстана прибыло более 200 специалистов из 40 стран мира. Событие проводится для трансляции положительного опыта Казани в плане мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий. Форум проходит с 4 по 7 сентября.

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