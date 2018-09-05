Сотрудника ОМОНа Казани, подозреваемого в убийстве возлюбленной, могут уволить
В пресс-службе Росгвардии Татарстана прокомментировали ситуацию с обвинением сотрудника ОМОНа Казани Марата С. в убийстве его возлюбленной - 21-летней студентки Эльнары Карахановой. Напомним, по предварительной версии, ОМОНовец сбросил девушку с 6 этажа из ревности.
Ее тело нашли в ночь на 1 сентября лежащим на козырьке пристроя к многоэтажному дому на улице Космонавтов в Казани.
По информации собственных источников «КП-Казань» в правоохранительных органах, подозреваемый в момент задержания был пьян.
- По данному факту ведется следствие, проводится служебная проверка, - сообщили «КП-Казань» в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»