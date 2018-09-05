2018-09-05T12:00:49+03:00
Происшествия

Сотрудника ОМОНа Казани, подозреваемого в убийстве возлюбленной, могут уволить

Росгвардия Татарстана дала комментарий «КП-Казань»
Лика ИСАЕВА
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По предварительной версии, ОМОНовец сбросил девушку с 6 этажа из ревности.По предварительной версии, ОМОНовец сбросил девушку с 6 этажа из ревности.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В пресс-службе Росгвардии Татарстана прокомментировали ситуацию с обвинением сотрудника ОМОНа Казани Марата С. в убийстве его возлюбленной - 21-летней студентки Эльнары Карахановой. Напомним, по предварительной версии, ОМОНовец сбросил девушку с 6 этажа из ревности.

Ее тело нашли в ночь на 1 сентября лежащим на козырьке пристроя к многоэтажному дому на улице Космонавтов в Казани.

По информации собственных источников «КП-Казань» в правоохранительных органах, подозреваемый в момент задержания был пьян.

- По данному факту ведется следствие, проводится служебная проверка, - сообщили «КП-Казань» в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен.

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