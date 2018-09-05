Жители Татарстана снизили свои расходы на благотворительность в 8 раз

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-05T13:39:00+03:00

Несмотря на это, республика все же попала в топ-5 российских регионов с наиболее активным населением

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Если в прошом году средняя сумма пожертвований жителей Татарстана была 1,6 тысячи рублей, то в этом году она сократилась в восемь раз и составила 191 рубль. Таковы данные национальной системы платежных карт (НСПК).

Интерес вызывает тот факт, что, несмотря на снижение суммы, число переводов в благотворительные фонды увеличилось на 22%. Именно это помогло Татарстану попасть в пятерку регионов России наиболее активно участвующих в благотоворительной деятельности.

Причины подобных скачков цифр не уточняются.

В целом, согласно опросу, проведенному НСПК, благотворительностью занимаются 24% татарстанцев. 32% из них переводят суммы от 10 до 1000 рублей.

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