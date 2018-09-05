2018-09-05T10:52:07+03:00
Общество

В Казани вместо новой дороги поставили забор, который не обойти

Жители улицы Завойского второй год страдают от действий управляющей компании
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Жители многоэтажек на улице Завойского несколько лет хотели, чтобы дорога, которая сокращает путь к их дому стала асфальтированной. Зимой дорогу между домами №11а и №5 по улице Завойского заметает снег, а в межсезонье из-за грязи по ней невозможно пройти.

Недавно поперек этой дороги вырос длинный и высокий забор, который не обойти, не перелезть. В ТСЖ местных жителей уверили, что забор самовольно установили жители дома №11а, а товарищество оказалось не против.

- На просьбу предоставить документы на разрешение установки, оператор начинает кричать и кладёт трубку. В прошлом году была такая же ситуация, и забор быстро убрали, ведь стоит незаконно. Но, видимо, история их не учит, - рассказывают местные жители.

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