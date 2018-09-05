В Татарстане нашли гриб весом шесть килограммов

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-05T10:39:15+03:00

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Грибом-исполином оказался белый дождевик. Нашел его 70-летний житель Набережных Челнов, когда в выходные отправился за грибами. - Сначала подумал, что лежит пакет, но когда подошел ближе - удивился и ахнул, - рассказывает грибник.

Грибы мужчина собирает уже много лет и знает по-настоящему грибные места. Для этого даже ездит в леса Тукаевского района, где и был найден гигант.

Вес головача-гигантского или дождевика шесть с лишним килограммов. В обхвате он достигает один метр. Микологи рассказывают, что в Татарстане такие грибы вырастают до 10-13 килограммов. Но найти их - большая удача. Как правило грибы полностью червивые, поэтому забрать его можно домой, только в качестве трофея.

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