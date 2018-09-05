2018-09-05T10:39:15+03:00
Общество

В Татарстане нашли гриб весом шесть килограммов

В обхвате дождевик достигает почти метр
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Грибом-исполином оказался белый дождевик. Нашел его 70-летний житель Набережных Челнов, когда в выходные отправился за грибами. - Сначала подумал, что лежит пакет, но когда подошел ближе - удивился и ахнул, - рассказывает грибник.

Грибы мужчина собирает уже много лет и знает по-настоящему грибные места. Для этого даже ездит в леса Тукаевского района, где и был найден гигант.

Вес головача-гигантского или дождевика шесть с лишним килограммов. В обхвате он достигает один метр. Микологи рассказывают, что в Татарстане такие грибы вырастают до 10-13 килограммов. Но найти их - большая удача. Как правило грибы полностью червивые, поэтому забрать его можно домой, только в качестве трофея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моя любимая республика. В честь Дня республики «Комсомольская Правда» решила подвести итоги первой половины текущего года, тем более что ярких моментов было предостаточно (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани вместо новой дороги поставили забор, который не обойти
За титул "Мисс Вселенная" поборется красавица из Чебоксар
Нацбанк Ирана создаст свой филиал в центре Казани до конца 2018 года
В Татарстане сотрудники УФСИН и приставы прошлись по "условникам"-должникам
В Казани пройдет творческая встреча с Маратом Башаровым
В Чувашии на трассе М7 сбили пенсионерку, она скончалась в больнице
В Альметьевске на обустройство детских площадок выделят 1,8 миллиона рублей
В Казани промышленный альпинист упал с высоты сорвался и выжил
В Казани ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись
5 сентября в ряде домов Казани на день отключат электричество
Казань вошла в топ-3 самых популярных некурортных городов России среди туристов
В Татарстане по факту загрязнения химпродуктами частных садов возбудили уголовное дело
В Набережных Челнах иномарку после ДТП с самосвалом отбросило на пешехода
6 сентября в Казани горожанам будут ставить прививки от гриппа прямо у станций метро
Баскетболиста "Чебоксарских Ястребов" уволили за то, что он слишком хорошо играет
6 октябре этого года в Татарстане хотят посадить более 1,3 миллиона деревьев
В Марий Эл сотрудника колонии будут судить за удар осужденного ножом
В Татарстане священника отстранили от службы за платные проповеди
Власти Казани обозначили границы центра города
В Чувашии владелец такси и его приятель, выживавшие конкурентов, отделались штрафами
В Татарстане промпаркам и промплощадкам предоставят беспроцентный кредит