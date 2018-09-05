Нацбанк Ирана создаст свой филиал в центре Казани до конца 2018 года

СЕГОДНЯ 09:38 2018-09-05T09:39:07+03:00

Покупка под него здания состоится в течение месяца

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Нацбанк Ирана твердо решил создать в Казани свой филиал. Для этого был выбран центр столицы Татарстана.

Но дело в том, что власти не могут обещать то или иное здание, так как в указанном районе нет госсобственности.

Как сообщил РБК со ссылкой на слова руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Миннулиной, представителям Нацбанка Ирана были подготовлены предложения от частных владельцев, рассмотрено шесть зданий и сделка должна быть заключена в течение месяца.

Сам же филиал в Казани планируют открыть до конца текущего года. Он будет оказывать традиционные банковские услуги и проводить обучение исламскому банкингу для заинтересованных татарстанских структур.

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