2018-09-05T08:52:58+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе М7 сбили пенсионерку, она скончалась в больнице

По данному факту возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Трагедия произошла 4 сентября в 8.30 на 674 километре федеральной автодороги "Москва-Уфа" у села Табанары. Там по пешеходному переходу оживленную магистраль переходила 78-летняя местная жительница. Водитель грузового манипулятора на шасси "КАМАЗ" двигался по левой полосе, и не сразу заметил пешехода. Автомобиль сбил пенсионерку во время торможения.

Пешеход получила тяжелые травмы. Несмотря на то, что пострадавшую быстро доставили в больницу, спасти ее не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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