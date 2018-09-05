В Казани промышленный альпинист упал с высоты сорвался и выжил

СЕГОДНЯ 07:55 2018-09-05T07:55:43+03:00

В состоянии средней тяжести он доставлен в травмоцентр РКБ

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло днем 4 сентября на улице Фучика в столице Казани. Там два промышленных альпиниста проводили работы на высоте в многоэтажном здании - ремонтировали фасад. Внезапно один из них сорвался и упал вниз.

Мужчина выжил, но получил травмы. На место ЧП вызвали "скорую помощь". В состоянии средней тяжести промышлкенного альпиниста госпитализирован в травмоцентр РКБ. Его состояние врачи оценивают как стабильное. В ближайшее время пострадавшему будет проведена необходимая операция.

По факту падения начата доследственная проверка.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»