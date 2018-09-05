В Казани промышленный альпинист упал с высоты сорвался и выжил
ЧП произошло днем 4 сентября на улице Фучика в столице Казани. Там два промышленных альпиниста проводили работы на высоте в многоэтажном здании - ремонтировали фасад. Внезапно один из них сорвался и упал вниз.
Мужчина выжил, но получил травмы. На место ЧП вызвали "скорую помощь". В состоянии средней тяжести промышлкенного альпиниста госпитализирован в травмоцентр РКБ. Его состояние врачи оценивают как стабильное. В ближайшее время пострадавшему будет проведена необходимая операция.
По факту падения начата доследственная проверка.
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