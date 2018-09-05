В Казани пройдет творческая встреча с Маратом Башаровым

СЕГОДНЯ 09:09 2018-09-05T09:10:10+03:00

Перед ней покажут фильм «Мулла», где сыграл актер

Изменить размер текста: A A

5 сентября в 11:55 в кинотеатре «Синема Порт» пройдет показ фильма «Мулла», где одну из ролей сыграл Марат Башаров. После сеанса состоится творческая встреча и обсуждение фильма с актером, а также с членами сьемочной группы.

- Я приехал не с пустыми руками, а с картиной «Мулла». Это наша татарская картина на нашем татарском языке, - рассказал Марат Башаров.

Несмотря на то что актер знает татарский язык, в картине он появится два раза со словами на русском языке.

- Кто то же должен говорить на русском, тем более что с моим московским мешарским татарским это не прокатит, - пошутил актер.

Главная идея фильма «Мулла», показать что советские стереотипы муллы представляют собой доброго и лоснящегося алчного дедушку, который любит деньги и пироги. В этой картине быть муллой - это тяжелый труд, где он должен иметь способность распознать душу, не навредив человеку.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»