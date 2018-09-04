В Казани ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись

СЕГОДНЯ 19:40 2018-09-04T19:40:00+03:00

Оба ДТП произошли в первой половине понедельника

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Так, 3 сентября в 8.10 в столице Татарстана на улице Химическая напротив дома №101 автомобиль сбил 59-летнего пешехода. Водитель машины скрылся. У пострадавшего мужчины медики зафиксировали сотрясение головного мозга.

Следующий наезд на пешехода в этот день произошел в 14.00 на улице Энергетиков. Там около дома №2/3 сбили 45-летнего мужчину. В результате этого дорожно-транспортного происшествия он получил растяжение связок левой стопы.

- В обоих случаях водители в нарушение Правил дорожного движения с места происшествия скрылись. Просьба очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - сообщают в Госавтоинспекции Казани.

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