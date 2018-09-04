5 сентября в ряде домов Казани на день отключат электричество

СЕГОДНЯ 19:01 2018-09-04T19:01:46+03:00

Произойдет это из-за планового ремонта и техобслуживания оборудования на сетях

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Так, с 8.00 до 13.00 обесточат Вахитовский район: ул.Малая Красная, 3, 7. А с 9.00 до 17.00 по адресу ул.Аметьевская, 24; с 10.00 до 18.00 - ул.Чехова, 3/7; с 14.00 до 18.00 - ул. Жуковского, 23, 25; ул.Малая Красная, 12, 14.

С 9.00 до 17.00 света пропадет в Приволжском районе: ул.Военный 33-й городок, 1, 2, 3, 5/1, 5/2, 5/3; ул.Р.Зорге, 39, 39а, 41, 43. В это же время света не будет в поселке Восточный - улицы Акчулпан и Звонкая; в поселке Мирный - улицы Березниковская, Красновидовская, Мелитопольская, Надпойменная, Ново-Давликеевская, Подлесная, Подольская, Синицына.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе: ул. Академика Губкина, 18, 20, 28а, 40, 40а, 42, 44; ул.Зур Урам, 1а, 4, 4а, 4б, 7, 9а, 11, 12; ул.Ломжинская, 20а, 24а; ул.Минская, 1, 20а; ул.Ново-Азинская, 1а, 2; проспект Победы, 11б, 100а, 110, 114/1, 116/114; ул.Ю.Фучика, 117, 131, 131а.

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