2018-09-04T18:34:55+03:00
Происшествия

В Татарстане по факту загрязнения химпродуктами частных садов возбудили уголовное дело

Ущерб природе составил 1,6 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Загрязнена была территория площадью 425 квадратных метров.Загрязнена была территория площадью 425 квадратных метров.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» - именно по такой статье следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту загрязнения земли садового товарищества «Клен» в Альметьевске.

Там 25 июля этого года в ходе проверки территорий товарищества в 15 метрах от цеха производства химпродуктов ООО «Таграс-Химсервис» было обнаружено протекание жидких отходов с трубопровода аварийной емкости для сбора сточных вод.

По версии следствия, это привело к загрязнению земли на площади 425 квадратных метров.

- По результатам количественного химического анализа загрязненной почвы установлено многократное превышение концентраций загрязняющих веществ. Размер причинённого вреда окружающей среде составил 1,6 миллиона рублей. В настоящее время опасные вещества вывезены, а участок рекультивирован, - сообщают в следственном комитете Татарстана. - В рамках уголовного дела назначена судебно-экологическая экспертиза. Расследование продолжается.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись
5 сентября в ряде домов Казани на день отключат электричество
Казань вошла в топ-3 самых популярных некурортных городов России среди туристов
В Набережных Челнах иномарку после ДТП с самосвалом отбросило на пешехода
6 сентября в Казани горожанам будут ставить прививки от гриппа прямо у станций метро
Баскетболиста "Чебоксарских Ястребов" уволили за то, что он слишком хорошо играет
6 октябре этого года в Татарстане хотят посадить более 1,3 миллиона деревьев
В Марий Эл сотрудника колонии будут судить за удар осужденного ножом
В Татарстане священника отстранили от службы за платные проповеди
Власти Казани обозначили границы центра города
В Чувашии владелец такси и его приятель, выживавшие конкурентов, отделались штрафами
В Татарстане промпаркам и промплощадкам предоставят беспроцентный кредит