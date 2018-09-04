В Татарстане по факту загрязнения химпродуктами частных садов возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:34 2018-09-04T18:34:55+03:00

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«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» - именно по такой статье следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту загрязнения земли садового товарищества «Клен» в Альметьевске.

Там 25 июля этого года в ходе проверки территорий товарищества в 15 метрах от цеха производства химпродуктов ООО «Таграс-Химсервис» было обнаружено протекание жидких отходов с трубопровода аварийной емкости для сбора сточных вод.

По версии следствия, это привело к загрязнению земли на площади 425 квадратных метров.

- По результатам количественного химического анализа загрязненной почвы установлено многократное превышение концентраций загрязняющих веществ. Размер причинённого вреда окружающей среде составил 1,6 миллиона рублей. В настоящее время опасные вещества вывезены, а участок рекультивирован, - сообщают в следственном комитете Татарстана. - В рамках уголовного дела назначена судебно-экологическая экспертиза. Расследование продолжается.

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