В Набережных Челнах иномарку после ДТП с самосвалом отбросило на пешехода
Водитель «КАМАЗа – 65115» двигался по трассе М-7 на большой скорости. На 1051 километре проезжавший перед самосвалом легковой автомобиль «Хендай Туксан» начал тормозить, чтобы пропустить пешехода - 79-летнего жителя Набережных Челнов.
В этот момент грузовик и въехал сзади в иномарку. От удара «Хендай» по инерции отбросило на пешехода. После этого самосвал врезался еще и в «Фольксваген Туарег», который также остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пенсионера.
В Набережных Челнах грузовик проатаранил две иномарки, пострадал пешеход.соцсети
Приехавшие медики оказали первую помощь пострадавшему пешеходу и госпитализировали его с подозрением на многочисленные переломы, а также сотрясение головного мозга.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»