В Набережных Челнах иномарку после ДТП с самосвалом отбросило на пешехода

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-04T18:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель «КАМАЗа – 65115» двигался по трассе М-7 на большой скорости. На 1051 километре проезжавший перед самосвалом легковой автомобиль «Хендай Туксан» начал тормозить, чтобы пропустить пешехода - 79-летнего жителя Набережных Челнов.

В этот момент грузовик и въехал сзади в иномарку. От удара «Хендай» по инерции отбросило на пешехода. После этого самосвал врезался еще и в «Фольксваген Туарег», который также остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пенсионера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/667291" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах грузовик проатаранил две иномарки, пострадал пешеход.соцсети

Приехавшие медики оказали первую помощь пострадавшему пешеходу и госпитализировали его с подозрением на многочисленные переломы, а также сотрясение головного мозга.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»