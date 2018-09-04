Баскетболиста "Чебоксарских Ястребов" уволили за то, что он слишком хорошо играет

СЕГОДНЯ 17:12 2018-09-04T17:13:18+03:00

Игроку сказали, что уровень его игры слишком высок, а на его позицию будут искать игрока по-слабее

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Накануне старта баскетбольного сезона игрок команды "Чебоксарские ястребы". выступающей в третьей по силе лиге страны, Глеб Бейгельзимер узнал, что на него больше не рассчитывают.

Самым же интересным в этом моменте стал тот факт, что уволили 31-летнего игрока из команды не за плохую игру, а наоборот, за высокий уровень мастерства.

- Я спросил о причине увольнения мне сказали так - "Уровень твоей игры выше, чем уровень команды, тебе надо найти клуб сильнее". Дальше я спросил примерно так: "Раз мой уровень игры выше, то вы будете брать игрока слабее и собираетесь проигрывать?" В ответ услышал фразу от тренера "да, мы будем проигрывать, пока я здесь тренер все будет по моему". Увольнять игрока накануне старта чемпионата это по-свински, так как летом я даже не рассматривал другие варианты с клубами. Все лето и все сборы меня заверяли, что я нужен команде, а теперь получилось что все эти слова были обычным враньём, не приятная ситуация но от нее не уйдешь, - написал баскетболист в своем Инстаграме.

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