6 сентября в Казани горожанам будут ставить прививки от гриппа прямо у станций метро

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-04T17:30:54+03:00

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Уже 6 сентября в Казани стартует кампания по вакцинации против гриппа «Прививайся уверенно!».

В рамках ее горожане могут бесплатно обезопасить себя от этой опасной болезни у станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Пункты вакцинации будут работать до 5 октября ежедневно с 10.00 до 17.00. Напомним, в прошлом году впервые организованные мобильные прививочные бригады у метро вакцинировали около 12 тысяч казанцев.

На сегодня прививка против гриппа является самой надежной и эффективной мерой профилактики от заболевания тяжелыми и осложненными формами гриппа, заканчивающимися смертельным исходом, отмечают специалисты.

В настоящее время в медицинские госучреждения Казани для прививания взрослого населения поступило 35 тысяч доз отечественной вакцины «Совигрипп». А в ближайшее время в город поставят и детскую вакцину, сообщают в Министерстве здравоохранения Татарстана.

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