6 октябре этого года в Татарстане хотят посадить более 1,3 миллиона деревьев
Как заявил на брифинге в Кабмине Татарстана представитель Минлесхоза республики, на 6 октября этого года намечено проведение акции «Единый день посадки леса».
Только на центральном месте события - в селе Старое Шигалеево Пестречинского района, на территории в 10 гектар собираются посадить 40 тысяч саженцев хвойных пород. Планируется, что в акции там примет участие две тысячи человек.
Все желающие посадить в этот день дерево будут обеспечены необходимым инвентарем и саженцем.
Всего же в Татарстане в этот день планируют высадить более 1,3 миллиона деревьев на площади свыше 300 гектар.
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