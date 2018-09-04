6 октябре этого года в Татарстане хотят посадить более 1,3 миллиона деревьев

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-04T17:01:18+03:00

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Как заявил на брифинге в Кабмине Татарстана представитель Минлесхоза республики, на 6 октября этого года намечено проведение акции «Единый день посадки леса».

Только на центральном месте события - в селе Старое Шигалеево Пестречинского района, на территории в 10 гектар собираются посадить 40 тысяч саженцев хвойных пород. Планируется, что в акции там примет участие две тысячи человек.

Все желающие посадить в этот день дерево будут обеспечены необходимым инвентарем и саженцем.

Всего же в Татарстане в этот день планируют высадить более 1,3 миллиона деревьев на площади свыше 300 гектар.

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