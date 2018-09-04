В Чувашии владелец такси и его приятель, выживавшие конкурентов, отделались штрафами
30-летний индивидуальный предприниматель и его 29-летний приятель из села Большой Сундырь Моргаушского района признаны виновными в принуждении к отказу от совершения сделки.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2016 и в 2017 годах в своем селе осужденные, оказывая услуги такси, угрозами вынуждали двух водителей-конкурентов уйти с местного рынка. В случае отказа обещали расправу, а также повредить машины ослушавшихся.
Информация об этом поступила в правоохранительные органы. Когда следствие только началось фигуранты дела написали явку с повинной. Однако потом от нее они отказались, как и от дачи показаний. Тем не менее их вина в суде была все же доказана.
- 30-летнего индивидуального предпринимателя и его 29-летнего знакомого приговорили к штрафу в размере 65 и 70 тысяч рублей соответственно, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор еще не вступил в свою законную силу.
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