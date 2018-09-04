В Татарстане промпаркам и промплощадкам предоставят беспроцентный кредит

СЕГОДНЯ 15:43 2018-09-04T15:43:51+03:00

Лимит субсидии на одного получателя равен 5 миллионам рублей в год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Как сообщил на пресс-конференции первый зам главы Минэкономики Татарстана Рустем Сибгатуллин, в республике запускается программа субсидирования управляющих компаний, индустриальных парков, промплощадок и их резидентов.

Им возместят все затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам взятых в российских банках.

При этом субсидии будут предоставлены для займов взятые на приобретение оборудования, строительство или реконструкцию инженерной инфраструктуры, производственных зданий и строений.

Также речь идет о кредитах, которые были получены не ранее 1 января 2017 года и на срок более одного года. А процентная ставка по ним не должна превышать величину средневзвешенной процентной ставки, определенной Банком России. В 2018 году она составила 12,04%.

Лимит субсидии на одного получателя равен 5 миллионам рублей в год. Возмещать затраты по процентам будут ежеквартально на период действия кредита до 2020 года. Все это должно помочь предприятиям развиться.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моя любимая республика. В честь Дня республики «Комсомольская Правда» решила подвести итоги первой половины текущего года, тем более что ярких моментов было предостаточно (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»