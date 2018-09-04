2018-09-04T15:43:51+03:00
Экономика

В Татарстане промпаркам и промплощадкам предоставят беспроцентный кредит

Эта льгота включена в новую программу субсидирования
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Лимит субсидии на одного получателя равен 5 миллионам рублей в год.Лимит субсидии на одного получателя равен 5 миллионам рублей в год.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Как сообщил на пресс-конференции первый зам главы Минэкономики Татарстана Рустем Сибгатуллин, в республике запускается программа субсидирования управляющих компаний, индустриальных парков, промплощадок и их резидентов.

Им возместят все затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам взятых в российских банках.

При этом субсидии будут предоставлены для займов взятые на приобретение оборудования, строительство или реконструкцию инженерной инфраструктуры, производственных зданий и строений.

Также речь идет о кредитах, которые были получены не ранее 1 января 2017 года и на срок более одного года. А процентная ставка по ним не должна превышать величину средневзвешенной процентной ставки, определенной Банком России. В 2018 году она составила 12,04%.

Лимит субсидии на одного получателя равен 5 миллионам рублей в год. Возмещать затраты по процентам будут ежеквартально на период действия кредита до 2020 года. Все это должно помочь предприятиям развиться.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моя любимая республика. В честь Дня республики «Комсомольская Правда» решила подвести итоги первой половины текущего года, тем более что ярких моментов было предостаточно (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24