Власти Казани обозначили границы центра города

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-04T16:02:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Постановление о подготовке проекта планировки территории "Центр" появилось в последнем опубликованном сборнике документов Исполкома Казани. К нему прилагается и карта с четкими границами, определяющими центр города.

Конкретного же плана по благоустройству этой значимой части Казани пока нет. Согласно документу, свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта могут выдвигать как юридические, так и физические лица. Все идеи будет рассматривать городское управление архитектуры и градостроительства.

Фото: Сборник документов исполкома Казани от 31 августа 2018 года

Контролировать исполнение постановления будет заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Радик Шафигуллин.

Напомним, что ранее глава республики Рустам Минниханов заявил, что в центре Казани больше не будут строить ничего высотного.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»