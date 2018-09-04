«Ак Барс» избавился от Косова и усилился защитником «Спартака»

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-04T15:13:23+03:00

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В казанском «Ак Барсе» пополнение. Контракт с клубом заключил защитник Дмитрий Юдин. 23-летний хоккеист перебрался в Казань из московского «Спартака», где провел последний сезон.

До этого защитник долгое время находился в структуре питерского СКА, в составе которого завоевал два Кубка Гагарина. Всего в активе Юдина 205 матчей в КХЛ, в которых он забил 5 голов и отдал 23 результативные передачи.

– Получил звонок из Казани. Думать было нечего: когда поступает предложение от «Ак Барса», отказываться просто нельзя. Теперь мне нужно работать на тренировках и доказывать, что могу помочь команде, - заявил Юдин.

Отметим, что Юдин оказался в «Ак Барсе» в результате обмена. Так, в обратном направлении, из «Ак Барса» в «Спартак» отправился форвард Ярослав Косов. Нападающий стал в составе клуба обладателем Кубка Гагарина, но по окончании сезона не принял новое предложение клуба о контракте. Кроме того, Косов угодил в неприятную историю. В конце мая его поймали подвыпившим за рулем чужого автомобиля.