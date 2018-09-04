В Казани росгвардейцы задержали «романтика», укравшего букет и плюшевого медведя

СЕГОДНЯ 13:57 2018-09-04T13:58:15+03:00

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2 сентября в 3 часа ночи сотрудники Росгвардии Татарстана на улице Беломорской в Казани заметили двух подозрительных молодых людей. Они выбежали из цветочного торгового павильона, неся в руках букет и большую мягкую игрушку. Увидев патрульный экипаж, незнакомцы попытались скрыться. Одного из них быстро задержали.

К этому времени подоспела и продавщица из киоска. Она рассказала, что у нее похитили плюшевого медведя стоимостью 9 тысяч рублей и цветы. Сначала ночные посетители попросили показать игрушку, а потом стали выбирать букет. Когда женщина отвлеклась, один из парней выбежал с похищенным товаром на улицу.

Позже выяснилось, что той же ночью они уже «отметились» по аналогичному сценарию на улице Копылова. Там они из киоска вынесли букеты цветов и мягкие игрушки на сумму пять тысяч рублей. Похищенное частично изъято.

- 20-летний ранее судимый задержанный передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

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