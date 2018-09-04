2018-09-04T14:15:40+03:00
Общество

Нижнекамский колледж получил в подарок от президента Татарстана миллион рублей

Деньги потратят на тренировки членов сборной команды чемпионата рабочих профессий Worldskills-2019
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии НижнекамскаФото: пресс-служба мэрии Нижнекамска
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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск и лично вручил директору агропромышленного колледжа Сергею Титову сертификат на один миллион рублей.

Ожидается, что эти деньги пойдут на покупку нового оборудования по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей для тренировок студентов из сборной республики к чемпионату рабочих профессий Worldskills-2019.

Помимо этого, состоялась встреча Сергея Титова и Сергея Лимонникова - генерального директора "СТ Алабуга". На ней обсуждалась возможность трудоустройства выпускников нижнекамского колледжа на предприятие.

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