Нижнекамский колледж получил в подарок от президента Татарстана миллион рублей
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск и лично вручил директору агропромышленного колледжа Сергею Титову сертификат на один миллион рублей.
Ожидается, что эти деньги пойдут на покупку нового оборудования по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей для тренировок студентов из сборной республики к чемпионату рабочих профессий Worldskills-2019.
Помимо этого, состоялась встреча Сергея Титова и Сергея Лимонникова - генерального директора "СТ Алабуга". На ней обсуждалась возможность трудоустройства выпускников нижнекамского колледжа на предприятие.
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