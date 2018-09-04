В Казани президент Татарстана встретился с представителем Папы Римского в России

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-04T13:36:52+03:00

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Накануне, 3 сентября, в Губернаторском дворце Казанского Кремля встретились президент Татарстана Рустам Минниханов и дипломатический пердставитель Папы Римского в России архиепископ Челестино Мильоре.

Глава республики начал с того, что поблагодарил гостя за проявленный к Татарстану интерес и выразил надежду на то, что архиепископ увезет из Казани только хорошие впечатления.

После, собравшиеся поговорили о 10-летии освящения нового храма казанского католического прихода. Рустам Минниханов поздравил с этим праздником и Челестино Мильоре, и всех католиков Татарстана.

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