В Казани президент Татарстана встретился с представителем Папы Римского в России
Накануне, 3 сентября, в Губернаторском дворце Казанского Кремля встретились президент Татарстана Рустам Минниханов и дипломатический пердставитель Папы Римского в России архиепископ Челестино Мильоре.
Глава республики начал с того, что поблагодарил гостя за проявленный к Татарстану интерес и выразил надежду на то, что архиепископ увезет из Казани только хорошие впечатления.
После, собравшиеся поговорили о 10-летии освящения нового храма казанского католического прихода. Рустам Минниханов поздравил с этим праздником и Челестино Мильоре, и всех католиков Татарстана.
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