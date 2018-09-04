В Татарстане врачи выходили новорожденную девочку весом всего 495 граммов
В семье Ильгиза и Лейсан Шахисламовых из Набережных Челнов ожидалось прибавление семейства. УЗИ показало, что у пары родятся двойняшки, сын и дочь. Но роды начались преждевременно, на сроке 23-25 недель. В результате кесарева сечения на свет появились мальчик ростом 27 сантиметров и дочь ростом 28 сантиметров. Вес девочки составил 495 граммов.
К сожалению, у мальчика нашли патологию, и он скончался в ДРКБ Казани.
Его выжившую сестренку выхаживали Камском перинатальном центре Набережных Челнов. Пять месяцев девочка находилась в кювезе, где о ней заботились сначала местные медики, а затем из Казани.
30 июня малышку вместе с мамой выписали из больницы. К 1 сентября ее вес составил 3,5 килограмма, сообщают «Челнинские известия».
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