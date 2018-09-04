Президент Татарстана открыл республиканский нефтегазовый форум-2018

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-04T11:10:25+03:00

На участие подали заявки более 160 предприятий. Фото: Николай ХИЖНЯК

Событие проходит в Казани и посвящено 75-летию разработки нефтяных месторождений региона

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В этот вторник в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов открыл республиканский нефтегазовый форум-2018.

В рамках этого события глава региона встретился с представителями Сибирского отделения РАН.

- Мы хотели бы организовать сотрудничество с всеми структурами Сибирского отделения РАН. Очень важные для нас направления – нефтехимия, катализ, биохимия и другие, - отметил на встрече Рустам Минниханов.

В итоге между правительством Татарстана и Сибирским отделением РАН было подписано соглашение о сотрудничестве.

Отметим, что республиканский нефтегазовый форум-2018 посвящен 75-летию разработки нефтяных месторождений региона. Он будет проходить с 4 по 6 сентября на территории Казанской ярмарки. На участие подали заявки более 160 предприятий из Германии, Австрии, Нидерландов, Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана и регионов России. В рамках форума также проходит 25 международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия».

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