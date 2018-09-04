2018-09-04T10:41:00+03:00
Звезды

На съемках фильма «Зулейха» Чулпан Хаматова показала округлившийся животик

Ее запечатлели в образе главной героини романа татарстанской писательницы
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В конце августа в Прикамье начались сьемки фильма «Зулейха» по роману татарстанского писателя Гузель Яхиной. В картине Чулпан Хаматова сыграет главную роль. На своей странице в социальной сети актриса уже поделилась фотографией со сьемок и показала, как будет выглядеть ее персонаж. На ней красное платье в пол с оборкой, жилет, передник с татарским орнаментом и платок, скрывающий длинные волосы.

На фото видно, что в этой части фильма Зулейха уже ждет ребенка - у нее округлившийся живот. Актрису сфотографировали случайно, в перерыве между дублями, но именно эту фотографию она решила показать своим подписчикам.

В Перми сейчас снимают первую часть фильма. Здесь же снимут затопление судна. Участники массовки тоже подобраны очень колоритные. Среди них есть казанские актеры и телеведущие.

В этой части вместе с Чулпан Хаматовой снимутся актеры Роза Хайруллина, Юлия Пересильд и Рамиль Сабитов. Сьемки в деревне «Семруг» начнутся под Казанью во второй половине сентября.

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