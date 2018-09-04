На утилизацию снега в Казани в потратят почти 40 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-04T10:15:29+03:00

Эту сумму запланировали только на 2018 год

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Из бюджета Казани выделят 39,9 миллиона рублей на плавку снега с 15 октября по 31 декабря. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, с территорий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов должны утилизировать снег на 5,3 миллиона рублей, в Вахитовском и Приволжском районах - на 18 миллионов рублей, в Кировском и Московском - на 8 миллионов рублей, в Советском - на 7,8 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут потрачены на оплату труда рабочих.

Кто конкретно получит этот заказ, будет ясно после аукциона, который состоится 20 сентября.

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