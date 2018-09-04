Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет 21,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-04T09:58:56+03:00

Эти цифры подсчитаны с начала 2018 года

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В августе татарстанские таможенники подвели промежуточные итоги сборов таможенных платежей. Выясниось, что только за последний подотчетный месяц - август, они направили в доходную часть федерального бюджета 2 млрд 805 млн 990 тысяч руб. Эта сумма сложилась сразу из нескольких статей. Из них вывозная пошлина составила 1 млн 365 тысяч рублей, платежи по импорту - 2 млрд 755 млн 763 тысяч рублей, таможенные сборы – 23 млн 650 тысяч рублей. Вошли в итоговую сумму и такие платежи, как утилизационные сборы – 23 млн 750 тысяч рублей, различные штрафы на сумму 854 тысяч рублей, прочие неналоговые доходы – 610 тысяч рублей.

Итого с 1 января 2018 года татарстанская таможня направила в бюджет России 21 млрд 540 млн 102 тысяч рублей.

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