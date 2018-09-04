В Казани потратят 14 миллионов рублей на ремонт лифтов в надземных пешеходных переходах
На сайте госзакупок появился тендер на ремонт шести лифтов в надземных переходах Казани. Из бюджета Татарстана на это готовы потратить 14 миллионов рублей. Согласно техническому заданию, работы будут заключаться в восстановлении и устранении дефектов объектов.
Однако отмечается, что в момент подписания договора деньги будут выделены лишь на три лифта: на площади Тукая, на остановке "Чишмяле" и на перекрестке улицы Сахарова и проспекта Победы. Деньги на остальные переходы исполнитель контракта получит позже.
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