2018-09-04T12:01:45+03:00
Экономика

В Казани потратят 14 миллионов рублей на ремонт лифтов в надземных пешеходных переходах

В первую очередь это касается объектов на площади Тукая, на остановке "Чишмяле" и на перекрестке улицы Сахарова и проспекта Победы
Алина ГАБДУЛИНА
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Сначала деньги выделят на три объекта.Сначала деньги выделят на три объекта.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На сайте госзакупок появился тендер на ремонт шести лифтов в надземных переходах Казани. Из бюджета Татарстана на это готовы потратить 14 миллионов рублей. Согласно техническому заданию, работы будут заключаться в восстановлении и устранении дефектов объектов.

Однако отмечается, что в момент подписания договора деньги будут выделены лишь на три лифта: на площади Тукая, на остановке "Чишмяле" и на перекрестке улицы Сахарова и проспекта Победы. Деньги на остальные переходы исполнитель контракта получит позже.

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