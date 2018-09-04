В Чебоксарах водитель такси устроил ДТП, где пострадал его восьмилетний пассажир
Печально начался День Знаний для восьмилетнего мальчика и его бабушки, торопившихся на школьную линейку 1 сентября. Они опаздывали, и решили вызвать такси популярного сервиса, гарантирующего хороший сервис. Видимо, и водитель проникся важностью момента и решил помочь ребенку успеть попасть на мероприятие вовремя.
Во время движения таксист грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу во время поворота налево "Ладе Приоре", ехавшей прямо. После столкновения такси врезалось в дерево, отлетев на газон.
Пассажиры такси получили травмы, доставлены в больницу. Туда же привезли и 24-летнюю пассажирку отечественной легковушки.В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии.
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