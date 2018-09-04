2018-09-04T08:58:07+03:00
Происшествия

В Чебоксарах водитель такси устроил ДТП, где пострадал его восьмилетний пассажир

ЧП произошло на перекрестке улиц Тракторостроителей и Баумана
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Печально начался День Знаний для восьмилетнего мальчика и его бабушки, торопившихся на школьную линейку 1 сентября. Они опаздывали, и решили вызвать такси популярного сервиса, гарантирующего хороший сервис. Видимо, и водитель проникся важностью момента и решил помочь ребенку успеть попасть на мероприятие вовремя.

Во время движения таксист грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу во время поворота налево "Ладе Приоре", ехавшей прямо. После столкновения такси врезалось в дерево, отлетев на газон.

Пассажиры такси получили травмы, доставлены в больницу. Туда же привезли и 24-летнюю пассажирку отечественной легковушки.В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии.

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