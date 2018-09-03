2018-09-03T18:05:25+03:00
Общество

Счетная палата Татарстана нашла в республике 23 не зарегистрированых здания суда

Эти нарушения потянули на сумму порядка 40 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На официальном сайте Счетной палаты Татарстана появился информация по поводу проверки ими работы республиканских мировых судей. В ходе нее были обнаружены 23 здания суда без регистрации. Эти нарушения потянули на сумму порядка 40 миллионов рублей.

Известно, что в период с 2012 по 2017 годы министерству юстиций Татарстана было выделено 2,1 миллиарда рублей на финансирование и обеспечение деятельности мировых судей.

Помимо этих претензий, в отчете Счетной палаты республики отмечается и неэффективное использованием государственного имущества. Так, по одно здание в Казани и одно в Зеленадольске вовсе не выполняют своих функций с 2014 года.

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