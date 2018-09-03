2018-09-03T19:05:41+03:00
Общество

За последнюю неделю в Татарстане отравились более 57 человек

Это в 1,2 раза больше, чем за предыдущий отчетный период
Алина ГАБДУЛИНА
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Известно, что среди пострадавших больше мужчин, чем женщинИзвестно, что среди пострадавших больше мужчин, чем женщинФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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С 24 по 30 августа в Татарстане было зафиксировано 57 случаев отравления людьми химическими веществами. Это в 1,2 раза больше, чем за предыдущие семь дней. Такие данные приводит Роспотребнадзор республики.

Ведущее место здесь занимают именно отравления токсичными, наркотическими и разъедающими веществами, окисью углерода, другими газами и парами, лекарственной и спиртосодержащей продукцией.

Известно, что среди пострадавших больше мужчин, чем женщин. Так, на представителей сильного пола пришлось 64,4% всех случаев.

При этом самой частой причиной непреднамеренных отравлений стало спиртное - 52,2%.

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