В Марий Эл водолазы отыскали тело утонувшей женщины
2 сентября днем на городском пляже на реке Волга в Звенигово вместе с компанией отдыхала 37-летняя женщина. Она пошла купаться и в какой-то момент ушла под воду.
О пропаже купальщицы сообщили в правоохранительные органы. На место незамедлительно выдвинулась Звениговская аварийно-спасательная группа.
Водолазы не смогли сразу найти женщину, и поиски продолжились на второй день, 3 сентября.
В итоге в понедельник тело утонувшей было обнаружено и передано сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Марийской аварийно – спасательной службе.
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