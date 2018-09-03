В Марий Эл водолазы отыскали тело утонувшей женщины

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-03T20:00:31+03:00

Во время поисков утопленницы Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

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2 сентября днем на городском пляже на реке Волга в Звенигово вместе с компанией отдыхала 37-летняя женщина. Она пошла купаться и в какой-то момент ушла под воду.

О пропаже купальщицы сообщили в правоохранительные органы. На место незамедлительно выдвинулась Звениговская аварийно-спасательная группа.

Водолазы не смогли сразу найти женщину, и поиски продолжились на второй день, 3 сентября.

В итоге в понедельник тело утонувшей было обнаружено и передано сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Марийской аварийно – спасательной службе.

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