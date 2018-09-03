СЕГОДНЯ 18:48 2018-09-03T18:48:41+03:00

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Ранним утром сотрудники ГИБДД столицы Татарстана под стенами Казанского Кремля на улице Батурина остановили автомобиль «ВАЗ-2109».

Сидевший за рулем молодой человек не захотел показывать полицейским какие-либо документы и пытался препятствовать их законным действиям.

Уже в отделе полиции «Япеева», куда привезли 21-летнего казанца, выяснилось, что машину эту он угнал из двора дома в Приволжском районе Казани. Было возбуждено уголовное дело.

По словам самого парня, чтобы покататься по городу, он не в первый раз угоняет автомобиль. Его интересовали авто отечественного производства, которые можно было без труда увести.

Так, например, с того же самого двора парень при друзьях, которые так ничего и не заподозрили, что он угнал автомобиль «ОКА». Завел как свой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/667073" frameborder="0"></iframe> У Казанского Кремля полицейские задержали серийного угонщика.МВД по РТ

- Уголовные дела по данным фактам объединены в одно производство. За неповиновение полицейскому парню назначен административный арест на 10 суток. После чего ему изберут меру пресечения, - сообщают в МВД Татарстана.

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